В Москве умер основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин

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В Москве умер народный артист России, основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин. Ему было 72 года. О смерти народного артиста сообщили в департаменте культуры столицы.

В Москве на 73-м году жизни умер народный артист России, основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин. О этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный департамент культуры.

"Павел Слободкин сегодня ушел из жизни", - рассказали в ведомстве.

Павел Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. Одно из первых в СССР ВИА "Веселые ребята" он создал в 1966 году. В 1974 году он пригласил в ансамбль молодую певицу Аллу Пугачеву. Она исполнила песню "Арлекино" в аранжировке Слободкина, и получила с этой композицией Гран-при фестиваля "Золотой Орфей" в Болгарии.

С 1981 по 1996 годы Слободкин преподавал в ГИТИСе в качестве музыкального руководителя актерского и режиссерского курсов. Он создал курсы лекций "Музыкальные жанры на эстраде" и "Основы звукорежиссуры и звукозаписи".

В 2001 году на Арбате было завершено строительство Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина с камерным залом на 600 мест. Открытие центра состоялось 1 февраля 2002 года.