Кадыров призвал Мединского запретить прокат "Матильды" в Чечне

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В Чечне следует запретить прокат фильма Алексея Учителя "Матильда". С такой просьбой обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, многие расценивают картину "как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей".

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал министра культуры России Владимира Мединского повлиять на возможность отказать в показе фильма Алексея Учителя "Матильда" на территории региона. Как сообщает "Комсомольская правда", об этом чеченский лидер написал в письме руководителю Минкульта. Оно датировано 16 июня 2017 года.

По словам Кадырова, публичный прокат фильма просят не допустить десятки тысяч людей разных конфессий. Он также добавил, что недовольные "расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России".

Глава Чечни напомнил, что во времена Первой мировой войны за Российскую империю воевала Кавказская конная "Дикая дивизия", которую он назвал гордостью русской армии.

"Дивизия состояла из жителей Северного Кавказа и Закавказья, мусульман, добровольно принесших присягу Государю Николаю Второму и обязавшихся защищать Российскую Империю от врага ценой своих жизней. До конца своего существования дивизия оставалась верна царю и царской армии", - подчеркнул Кадыров.

"Прошу вас исключить Чеченскую республику из прокатного удостоверения на показ фильма "Матильда", - резюмировал Кадыров.

Просьбу главы Чечни уже прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая также выступает против показа фильма "Матильда". Парламентарий призналась, что давно знала об этом письме. По ее словам, главы других регионов также подготовили такие письма.

"Народ просит, чтобы никто не ущемлял и не оскорблял чувства верующих. Народ просит, чтобы фильм не выходил на экраны. Ведь он оскорбляет православные святыни и несет рознь в обществе. А Рамзан Кадыров, выступив за запрет фильма, заступился за всех людей, которые 1 августа выходили на молитвенное стояние", - подчеркнула она.

Ранее в августе возле храма Воскресения Христова в Кадашах прошло молитвенное стояние против фильма "Матильда". При этом инициатор акции Наталья Поклонская на нее не пришла, так как отправилась "на встречу, которую нельзя было отменить". О какой встрече идет речь, неизвестно. Позднее сама депутат разместила в Facebook сообщение о том, что приняла участие в молебне против "Матильды" в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии в Крыму.

Конфликт между Учителем и Поклонской разгорелся из-за фильма "Матильда" осенью 2016 года. Депутат считает, что в фильме искажается образ императора Николая II. Она неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту и самого Учителя. Однако сотрудники правоохранительных органов, посмотрев трейлер фильма, размещенный в интернете, нарушений не нашли. Посмотрела полную версию фильма и экспертная комиссия, которая также не нашла в ней сцены, порочащие образ Николая II, причисленного к лику святых.

Премьера картины Учителя состоится 6 октября в Мариинском театре. На экранах "Матильда" появится 25 октября.

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