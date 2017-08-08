Разведка США узнала о создании в КНДР ядерной боеголовки для баллистических ракет

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Разведка США сообщила об успешном создании в Северной Корее ядерной боеголовки для межконтинентальных баллистических ракет. Как отмечается в докладе разведки, таким образом КНДР перешагнула порог на пути к становлению как полноценной ядерной державы.

Северная Корея создала ядерную боеголовку для межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на доклад разведывательного управления Министерства обороны США.

"По оценкам разведывательного сообщества, Северная Корея произвела ядерное оружие для доставки баллистическими ракетами, включая доставку межконтинентальными баллистическими ракетами", - говорится в выдержке из доклада разведывательного управления, имеющегося в распоряжении WP.

В документе говорится, что КНДР таким образом перешагнула порог на пути к становлению в качестве полноценной ядерной державы. Новые данные разведки повысили официальную оценку общего количества бомб в атомном арсенале Северной Кореи. Согласно расчетам за прошлый месяц, в распоряжении Ким Чен Ына находятся до 60 единиц ядерного оружия. Независимые эксперты полагают, что их число намного больше.