Число жертв землетрясения в Китае возросло до семи

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До семи человек возросло число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань. Число пострадавших в результате подземных толчков выросло до 100 человек. В посольстве России в Китае заявили, что информации о пострадавших россиянах в зоне землетрясения пока нет.

Число жертв землетрясения, которое произошло в китайской провинции Сычуань, возросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости.

Гибель семи человек зафиксирована в 17 населенных пунктах провинции, а также в туристической зоне.

Между тем, число пострадавших в результате подземных толчков также выросло. Оно превысило 100 человек.

По данным посольства России в Китае, информации о пострадавших россиянах в зоне землетрясения в провинции Сычуань пока не поступало, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что около 100 туристов могут находиться под завалами в результате землетрясения. В свою очередь, в Нацкомиссии по ликвидации последствий стихии отметили, что жертвами могли стать сотни человек, а тысячи, возможно, получили ранения.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в провинции Сычуань ранее во вторник. Очаг залегал на глубине от 10 до 20 километров севернее города Чэнду.

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