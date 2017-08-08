Путин встретился с жительницей Ижевска, которой подарил путевку в Сочи

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Во вторник вечером в Сочи Владимир Путин встретился с семьей жительницы Ижевска, которой ранее подарил путевку на крупнейший российский курорт.

Президент России Владимир Путин во вторник принял жительницу Ижевска Анастасию Вотинцеву с сыном и ее сестру с двумя детьми в своей резиденции Бочаров Ручей. Глава государства поинтересовался, как проходит отдых и в каких условиях разместили семью, передает "ТВ Центр".

Женщины рассказали президенту, что очень довольны отпуском и поблагодарили его за возможность поправить здоровье детей, которые достаточно часто болеют из-за бытовой неустроенности.

В июне Анастасия Вотинцева обратилась к Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" и рассказала, что ее дом признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Вскоре президент приехал к женщине, поздравил ее с днем рождения и подарил путевку в Сочи. Он также поручил властям Удмуртии до конца года переселить 11 семей, в том числе и Анастасию Вотинцеву.

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