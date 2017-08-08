Главы генштабов России и США обсудили работу зон деэскалации в Сирии

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Глава российского Генштаба Валерий Герасимов обсудил по телефону с коллегой из США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии и Ираке. Стороны также затронули вопросы функционирования зон деэскалации на юго-западе САР.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с коллегой из США Джозефом Данфордом. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ираке, в частности функционирование зон деэскалации на юго-западе САР. Также Герасимов и Данфорд обсудили дальнейшие действия по борьбе с международными террористическими организациями.

"В ходе телефонного разговора прошел обмен мнениями о ситуации в Сирии и Ираке, были обсуждены дальнейшие действия по борьбе с международными террористическими организациями, а также вопросы функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирийской арабской республики", - говорится в сообщении Минобороны.