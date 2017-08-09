Россия доставила продукты в зону деэскалации в провинции Хомс

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Российские военные Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь на север провинции Хомс. Её получили жители районов, контролируемых боевиками так называемой вооруженной оппозиции. "КамАЗы" прибыли в населенный пункт Эр-Растан. В эту зону деэскалации подобный гумконвой был направлен впервые.

Гумконвой - одно из условий перемирия, своего рода рука помощи семьям бойцов умеренной оппозиции, которые согласились начать процесс мирного урегулирования. Более 80 населенных пунктов в границах нынешней зоны деэскалации уже 6 лет отрезаны от остальной страны, отмечает "ТВ Центр".

Всего в 300 метрах от КПП начинается территория, подконтрольная вооруженной оппозиции. Сейчас тут тихо и впервые за долгое время мирные жители могут свободно пересекать границу

Здесь и должна состояться передача гуманитарной помощи. Колонна в готовности. Движение людей прекращается. Военные предупреждают, что с той стороны за нами наблюдают снайперы. Нужно действовать осторожно. На дороге проявляются люди с флагом оппозиционного движения "Свободная Сирийская Армия". Через несколько минут к КПП выходит переговорщик.

Вооруженные группировки в провинции Хомс долгое время отказывались вести переговоры с правительственными силами. Российским военным удалось наладить диалог. Это третья зона деэскалации в Сирии и первая в центральной части страны. Сельское хозяйство здесь практически уничтожено. Многие голодают. Поэтому везти гумпомощь далеко не пришлось.

Мясные консервы, крупы, макароны, сахар разбирают рядом с контрольно-пропускным пунктом за считанные минуты.

"Данный груз необходим жителям осажденных городов, которые находится по ту сторону зоны деэскалации и их дальнейшего примирения, и открытия дороги Хама – Хомс", - говорит представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Федор Очинский.

Эта магистраль связывает два крупных города и имеет огромное значение для страны. Создание здесь зоны деэскалации должно позволить открыть эту дорогу для мирных жителей и гуманитарных грузов.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр", провинция Хомс, Сирия.