Пхеньян пригрозил уничтожить американскую базу на Гуаме

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Северная Корея рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам. Для этого Пхеньян может использовать баллистические ракеты "Хвасон-12". Заявление КНДР прозвучало в ответ на угрозу Дональда Трампа обрушить на страну "огонь и ярость" за угрозы Америке.

Пхеньян не исключает нанесение ракетного удара по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане, расположенном в четырех тысячах километров от КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

Издание ссылается на заявление стратегических сил КНДР. Для атаки Пхеньян использует баллистические ракеты средней дальности "Хвасон-12" . Как утверждает представитель северокорейской армии, удар может быть проведен в любой момент, как только такое решение примет глава государства Ким Че Ын.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Пхеньяну, что готов отреагировать максимально решительно в случае реальной угрозы со стороны КНДР, сообщает "ТВ Центр". "Северной Корее лучше не угрожать Америке, в противном случае она столкнется с таким огнем и яростью, которую мир еще не видел", заявил Трамп.