Огненное ДТП парализовало движение на Варшавском шоссе в Москве. Видео

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На Варшавском шоссе в столице произошла авария с участием двух грузовиком и двух легковых машин. В результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал. В настоящее время движение на трассе затруднено.

Движение на Варшавском шоссе в столице затруднено из-за аварии с участием двух фур и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

"ДТП с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей произошло на Варшавском шоссе. В результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал. Движение по Варшавскому шоссе в центр затруднено", - говорится в сообщении.

В результате аварии возник пожар, который охватил оба грузовика и один из легковых автомобилей. Дым можно было увидеть за несколько километров от места ДТП. Кроме того, во время возгорания прогремел взрыв.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

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