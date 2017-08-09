Россия отправила 32 тонны гумпомощи на Шри-Ланку

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Самолет МЧС этим утром вылетел на остров Шри-Ланка, пострадавший от наводнения. Ил-76 доставит 32 тонны гуманитарной помощи.

В среду из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо вылетел самолет МЧС с гуманитарной помощью для жителей этой страны, пострадавших от наводнения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На борту Ил-76 передвижные электростанции, палатки и комплекты посуды. Общий вес груза - около 32 тонн. В республике во время сильнейшего паводка, вызванного проливными дождями, погибли более 150 человек, порядка трех тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

Власти Шри-Ланки обратились к Москве с просьбой о помощи в ликвидации последствий удара стихии и теперь ее получат.