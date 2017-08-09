Жителями Чечни не покажут "Матильду" по просьбе Кадырова

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В Минкультуры России пообещали учесть просьбу главы Чечни Кадырова не показывать в республике фильм "Матильда" Алексея Учителя. Такое решение чеченский лидер принял после заявлений депутата Поклонской о многотысячных протестах оскорбленных верующих.

В министерстве культуры России пообещали учесть пожелание главы Чечни Рамзана Кадырова не показывать фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя в республике, сообщает "Интерфакс".

Ранее Кадыров направил министру культуры Владимиру Мединскому письмо с просьбой не допустить показа фильма в Чечне. Он назвал картину "преднамеренным издевательством над чувствами верующих людей".

"Мы, потомки победителей, должны не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитывать молодое поколение в духе уважения к своей истории, а также бережно хранить добрые славные традиции наших предков. Это наш Святой долг перед светлой памятью", - говорится в заявлении Кадырова.

В свою очередь депутат госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение Кадырова, назвав его мужественным и "достойным нашей общей истории и подвигам предков".

"Это решение по силе не для каждого. Для этого надо быть храбрым и уважительно относиться к чувствам других", - подчеркнула депутат.

Конфликт между Учителем и Поклонской разгорелся из-за фильма "Матильда" осенью 2016 года. Депутат считает, что в фильме искажается образ императора Николая II. Она неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту и самого Учителя. Однако сотрудники правоохранительных органов, посмотрев трейлер фильма, размещенный в интернете, нарушений не нашли. Посмотрела полную версию фильма и экспертная комиссия, которая также не нашла в ней сцены, порочащие образ Николая II, причисленного к лику святых.

В августе возле храма Воскресения Христова в Кадашах прошло молитвенное стояние против фильма "Матильда". При этом инициатор акции Наталья Поклонская на нее не пришла, так как отправилась "на встречу, которую нельзя было отменить".

Премьера картины Учителя состоится 6 октября в Мариинском театре. На экранах "Матильда" появится 25 октября.

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