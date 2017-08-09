Спасибо за рекламу: в Крыму ответили на призыв Киева не ездить в Россию

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Зампред Госсовета Крыма Ремзи Ильясов прокомментировал призыв Киева не ездить в Россию. По его словам, сейчас "не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать". Кроме того, Ильясов посоветовал украинской стороне организовать нормальный таможенный проход.

Заместитель председателя Госсовета Крыма Ремзи Ильясов ответил на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который призывал не ездить в Россию. Об этом он рассказал телеканалу Russia Today.

"Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать. Задача украинской стороны, если они любят своих граждан, - организовать нормальный таможенный проход. Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен. Спасибо за рекламу, как говорится", - приводит слова Ильясова РИА Новости.

Ранее Омелян заявлял, что жители Украины должны отказаться от поездок в Россию, так как украинцы выбрали европейский путь развития. Кроме того, он обвинил российских пенсионеров в том, что Киев потерял контроль над Крымом.

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