В Китае растет число жертв землетрясения на юго-западе страны

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Число жертв землетрясения на юго-западе Китая продолжает расти. По последним данным, погибли 13 человек, еще около 200 пострадали.

Новые подземные толчки магнитудой 6,6 зафиксированы этим утром на северо-западе Китая. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В провинции Сычуань продолжается поисково-спасательная операция. Там, по последним данным, жертвами мощного землетрясения стали 13 человек, еще около 200 пострадали, среди них гражданка Канады и гражданин Франции. Но эти цифры не окончательные. Под завалами могут находиться, по меньшей мере, еще сто человек. Помимо спасателей и медиков к поискам привлечены сотрудники военной полиции. Из зоны бедствия эвакуированы более 30 тысяч туристов. Информации о пострадавших россиянах пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 7 произошло накануне вечером на юго-западе страны, а потом были зафиксированы свыше 700 афтершоков.