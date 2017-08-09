Центробанк лишил лицензии московский банк "Анелик РУ"

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Центральный банк России в среду отозвал лицензию у банка "Анелик РУ". Как заявили в ЦБ, с конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Анелик РУ". Об этом сообщается на сайте регулятора. "Анелик РУ" занимал 509 место в банковской системе по величине активов.

В Центробанке сообщили, что с конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций

"В деятельности ООО "Анелик РУ" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководство и собственники не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов", - говорит в сообщении Банка России.

В банк назначена временная администрация. В ЦБ отметили, что "Анелик РУ" является участником системы страхования вкладов.