В кафе и ресторанах запретят курить кальяны и вейпы
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Минздрав предложил приравнять кальяны и вейпы к обычным сигаретам и запретить их использование в общепите. Также предлагается запретить продажу алкоголя в шаговой доступности, переместив ее в крупные алкомаркеты и поднять возрастной ценз до 21 года.
В России могут запретить курить кальяны и вейпы в ресторанах и барах, а также ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя, сообщает газета "Известия".
Минздрав собирается приравнять кальяны и вейпы к обычным сигаретам, запретить их использование в общепите и разрешить их продажу только с 18 лет.
Также ведомство выступает за сокращение рынка алкогольной продукции. Минздрав предлагает не продавать алкоголь в магазинах шаговой доступности, а только в крупных алкомаркетах.
По мнению нарколога Минздрава Евгения Брюна, стоит запретить продажу алкоголя в выходные, чтобы желающие выпить шли в бары. Он также напомнил о давней теме поднять возрастной ценз для покупателей до 21 года.
"Главное, не торопиться. Каждое новое поколение должно воспринимать эти меры как данность", - подчеркнул Брюн.
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