В России выросли цены на молоко и сыр

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Минсельхоз зафиксировал рост цен на молочные продукты в России. По данным министерства, стоимость сливочного масла в среднем выросла на 25%, а молока и сыра – на 10%. Одной из причин роста цен является повышение уровня затрат на производство.

В Минсельхозе зафиксировали рост цен на молочную продукцию в России. За год стоимость сливочного масла выросла на 25%, а молока и сыра – на 10%. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным Минсельхоза, средняя цена на масло в июле составила около 516 рублей за килограмм, что на 25,6% больше, чем в прошлом году. За литр молока теперь нужно заплатить порядка 73 рублей. Это на 10,51% выше показателя 2016 года. Цена за сыр выросла до 473 рублей за килограмм, что почти на 10% дороже, чем год назад. Кроме того, на 9% повысилась стоимость сметаны и пастеризованного молока.

Представители министерства отметили, что одной из причин роста цен на молочную продукцию является повышение уровня затрат на производство. По их словам, стоимость молока, сыра и масла традиционно увеличивается в летние месяцы.

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