Лавров заявил о сохраняющейся угрозе ИГ

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В решении конфликта в Сирии и борьбе с терроризмом наблюдается определённый прогресс, однако угроза от запрещенной террористической группировки "Исламское государство" сохраняется. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, боевики из ИГ "распространяются по всему миру".

Глава российского МИД Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Джакарте. В среду он провел переговоры с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, передает "ТВ Центр".

Дипломаты обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также сверили позиции по актуальным международным и региональным проблемам. В частности, стороны договорились активизировать контакты спецслужб в борьбе с запрещенной в России и других странах террористической группировкой "Исламское государство".

Кроме того, Москва и Джакарта намерены и дальше обеспечивать максимально благоприятные условия для деятельности экономических операторов на территории друг друга.

"Мы подтвердили, что цель, которую мы поставили, которую поставили наши руководители, по достижению объёма товарооборота - пять миллиардов долларов - остаётся весьма и весьма актуальной. Наш товарооборот приближается уже к трём миллиардам. И я уверен, что мы будем двигаться быстро по этому пути", - заявил Лавров.