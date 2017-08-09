В Финляндии без вести пропали приехавшие собирать ягоды украинцы

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В Финляндии пропали 40 сборщиков ягод – 37 украинцев и три эстонца. Они отправились туда на сезонные заработки, но они не получили жилье для размещения. Помочь им согласился местный охотничий клуб, однако, 8 августа группа исчезла.

В финском муниципалитете Тууповаара пропали 40 сборщиков ягод – 37 из Украины и трое из Эстонии, об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Сообщается, что украинцы и эстонцы приехали в Финляндию на сезонные заработки. Когда группа прибыла к месту работ на севере Финляндии, то оказалось, что она не получила жилье для размещения. Местный охотничий клуб согласился им помочь и сборщики на несколько дней поселились там. Однако 8 августа группа бесследно исчезла.

Владелец охотничьего дома отметил, что нашел следы автобуса недалеко от хижины. На кого должны были работать эти люди, кто занимался их транспортировкой – не известно.