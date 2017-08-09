Расходы фонда реновации будут под контролем правительства Москвы

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На заседании президиума правительства Москвы принято постановление "Об учреждении Московского фонда реновации жилой застройки".

Московское правительство приняло постановление "Об учреждении Московского фонда реновации жилой застройки". Об этом сообщает TVC.RU.

Согласно документу, фонду в Департаменте финансов города Москвы будет открыт счет для аккумулирования средств, предоставленных из бюджета города, и средств, полученных от граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве.

Указанные средства фонда будут использоваться для финансирования программы реновации жилищного фонда в Москве. Контрольные функции в виде санкционирования операций по расходованию средств фонда будет осуществлять Департамент финансов.

Переселять жителей идущих под снос домов начнут осенью 2017 года. Начнется реновация с района Бескудниково на севере Москвы. Власти обещают выделить москвичам квартиры в новостройках в том же или соседнем районе. При этом новые жилые помещения будут на 25-35% дороже предыдущих.

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