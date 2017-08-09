Маккейн раскритиковал угрозы Трампа в отношении КНДР

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Джон Маккейн подверг критике слова Дональда Трампа, который пообещал "огнем и яростью" ответить на возможные провокации со стороны КНДР. Американский сенатор отметил, что это "классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает".

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал слова президента США Дональда Трампа, который пообещал "огнем и яростью" ответить на возможные провокации со стороны Северной Кореи.

"Если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову", - сказал Маккейн в эфире радио KTAR.

По словам сенатора, он уже давно перестал понимать смысл слов американского лидера. Маккейн отметил, что это "классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает".

Накануне президент США заявил, что КНДР лучше больше не угрожать американцам, так как они встретятся с "огнем и яростью, которую мир не видел раньше".

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