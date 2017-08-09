Варшавское шоссе в Москве открыли после "огненного" ДТП

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Движение автомобилей по Варшавскому шоссе в Москве открыто после огненного ДТП. Ранее на пересечении с Сумской улицей столкнулись четыре машины, одна из которых загорелась.

Крупная авария произошла утром на юге Москвы — на Варшавском шоссе столкнулись два легковых автомобиля и две фуры. Как сообщает "ТВ Центр", одна из них загорелась, а позже раздался взрыв. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, который распространился на площади около пятидесяти квадратных метров.

По уточненным данным, в результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали. На месте работают полиция и экстренные службы.

В настоящее время движение по Варшавскому шоссе в сторону центра открыто.