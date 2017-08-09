Пьяный мужчина сообщил об угрозе взрыва на стадионе "Открытие Арена"
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В столице задержали мужчину, который сообщил об угрозе взрыва на стадионе "Открытие Арена". Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Специалисты осмотрели все помещения стадиона и прилегающую территорию, однако бомб и взрывных устройств не нашли.
Столичные полицейские задержали мужчину, который сообщил об угрозе взрыва на стадионе "Открытие Арена". Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД России по городу.
"Полицейские установили телефон, с которого звонил мужчина и задержали его. Сейчас с подозреваемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ведется работа", - говорится в сообщении.
Специалисты осмотрели все помещения стадиона и прилегающую территорию, однако бомб и взрывных устройств не нашли. В пресс-службе добавили, что эвакуация людей не проводилась.
В среду в рамках пятого тура чемпионата России по футболу на стадионе "Открытие Арена" состоится матч между столичным "Спартаком" и тульским "Арсеналом". Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
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