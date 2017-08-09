СМИ: Россия, США и Израиль провели секретные переговоры по Сирии

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Россия, США Израиль тайно обсудили Сирию накануне саммита G20 в немецком Гамбурге, где президенты Путин и Трамп достигли соглашения о прекращении огня в сирийских районах Дераа, Сувейда и Эль-Кунейтра. Об этом рассказали израильские чиновники и европейские дипломаты.

Представители России, США и Израиля провели секретные переговоры по Сирии накануне саммита G20 в немецком Гамбурге, который прошел в июле, сообщает издание Haaretz со ссылкой на израильских чиновников и западных дипломатов.

Переговоры состоялись в столице Иордании Аммане и в одной из европейских столиц. Российскую делегацию представлял спецпосланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Отмечается, что Израиль выступил против соглашения по зонам деэскалации в САР. Страна выразила обеспокоенность тем, что Сирия может стать ракетной базой и потенциальной угрозой для него и Иордании из-за присутствия в республике иранских солдат.

По данным издания, все три раунда переговоров не привели к успеху, а Израиль был потрясен тем, что в итоговом документе нет ни словам про иранских военных.

7 июля 2017 года на саммите G20 президенты США и России Дональда Трамп и Владимир Путин достигли договоренности о введении перемирия в сирийских районах Дераа, Сувейда и Эль-Кунейтра.

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