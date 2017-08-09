Мощный взрыв прогремел возле церкви в столице Черногории

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В столице Черногории Подгорице прогремел мощный взрыв. Предположительно взрывное устройство сработало в офисном здании возле главного православного собора страны.

Взрыв прогремел в столице Черногории Подгорице. По данным телеканала RTCG, взрывное устройство сработало рано утром в офисном здании, расположенном рядом с главным православным собором страны.

По предварительным данным, жертв в результате взрыва нет. Соседние здания получили серьезный ущерб, повреждено несколько автомобилей.

Взрыв был такой силы, что его слышали во всем частях Подгорицы. Подробности инцидента выясняются.