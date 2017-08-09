Автомобиль въехал в толпу военных под Парижем

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В городе Леваллуа-Перре под Парижем автомобиль врезался в толпу военнослужащих. В результате наезда шесть французских военных получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Полиция пока не признала данный инцидент терактом.

Автомобиль наехал на толпу военнослужащих в пригороде Парижа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

#BREAKING: 6 French soldiers injured, 2 seriously after being hit by a vehicle in Levallois-Perret #Paris in an apparent tertor attack pic.twitter.com/RtxM6mXnUf — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 9 августа 2017 г.

Инцидент произошел в городе Леваллуа-Перре. В результате наезда шесть французских военных получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время полицейские разыскивают водителя, который скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы пока не признали данный инцидент терактом.

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