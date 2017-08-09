Излишки квартир реновации начнут продавать на седьмой год программы

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Излишки квартир, построенных по программе реновации, поступят в продажу на 7-8 год реализации обновления жилого фонда. По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, количество таких квартир составит порядка 5-10%. Он также отметил, что первая волна переселенцев может начаться уже в 2017 году.

Московские власти начнут продавать "лишние" квартиры, построенные по программе реновации, на седьмой-восьмой год ее реализации, заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин в интервью газете "Ведомости".

"На седьмой-восьмой год реализации будут появляться свободные метры за счет квартир, не выбранных переселенцами, и тех домов, где хватило квартир для закрытия программы <…> На старте все 80-90% первых построенных квартир будет уходить под переселение, излишки составят порядка 5-10%, в каких-то домах - до 20%, плюс первые этажи", - рассказал чиновник.

Хуснуллин не исключил, что первая волна переселенцев может начаться уже в 2017 году, поскольку у Москвы уже есть готовые квартиры и строящиеся дома.

"Мы сейчас их смотрим, какие-то по высотности не подходят, другие нужно перепроектировать, отделать и благоустроить согласно стандартам, одобренным мэром. До конца этого года мы это сделаем", - отметил он.

Кроме того, в новых домах могут появиться четырехкомнатные квартиры, хотя в хрущевках их не было, их количество может составить от 2 до 3% от всего построенного жилья.

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