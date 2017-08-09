Власти Парижа назвали спланированным актом наезд на военных

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Полиция Франции разыскивает автомобиль, который совершил наезд на группу военных в пригороде Парижа, после чего скрылся. По последним данным, пострадали шесть человек, двое находятся в тяжелом состоянии. По мнению властей, атака на военнослужащих была спланированной.

Под Парижем автомобиль наехал на группу военных. Шесть человек ранены. Двое находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает "ТВ Центр".



ЧП произошло в пригороде Леваллуа-Перре рано утром, когда отряд направлялся на патрулирование территорий. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Сейчас его ищет полиция.

По данным властей, нападение на военнослужащих было спланированной атакой.