В Петербурге отмечают годовщину окончания битвы за Ленинград

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В Санкт-Петербурге отмечают годовщину окончания битвы за Ленинград. Ожесточенные сражения за северную столицу продолжались больше трех лет. В память об этих событиях на Дворцовой площади открылась экспозиция отреставрированной военной техники.

Боевые машины двух стран-противников мирно стоят бок о бок на площади в центре Петербурга. Дула немецких орудий, проигравших в той страшной войне, опущены вниз. Все эти танки, полуторки, противотанковые пушки, советские и немецкие, принимали участие в битве за Ленинград — самом длительном сражении Великой Отечественной войны. Битва началась 10 июля 1941 года, а завершилась 9 августа 44-го победой Красной армии. Парад орудий – как напоминание об исторической дате, передает "ТВ Центр".

Военная техника, которая сегодня выглядит как новая, имеет непростую судьбу. Все эти машины по частям, по ржавым непонятным фрагментам, были найдены после победы в лесах и болотах под Петербургом, подняты со дна Невы. На восстановление ушли долгие годы. Целью реставраторов было не просто воссоздать внешний облик, но и привести технику в движение:

Музей-мастерская, где реставрируют военную технику, носит имя танкиста Зиновия Колобанова. 19 августа 1941 года командир роты тяжелых танков на своем КВ-1 подбил 22 вражеские машины при обороне Гатчины в Ленинградской области. Один из первых экспонатов музея — танк, поднятый со дна Невы, по документам приемки был записан на младшего лейтенанта Ласточкина из той самой Колобановской полуроты:

Выигранная советской армией битва за Ленинград стала одним из поворотных событий в ходе войны. Срыв вражеского плана по захвату города стал и крахом готовящегося наступления основных сил на Москву. Но победа эта досталась дорогой ценой. Во время блокады Ленинграда от голода и бомбежек погибли более 600 тысяч человек.

В среду в память о той битве на Дворцовой площади весь день звучат песни военных лет. Ночью над Петербургом разведут мосты под звуки "Ленинградской симфонии" Шостаковича. Впервые ее легендарные аккорды прозвучали ровно 75 лет назад, 9 августа 1942 года.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.