Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 19 человек

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До 19 человек возросло число погибших в результате сильного землетрясения в центральном Китае. Пострадавших более двухсот. Серия толчков магнитудой семь произошла накануне вечером в провинции Сычуань. Минувшей ночью новое землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на северо-западе страны.

Земля из-под ног жителей юго-запада Китая начала уходить в половине десятого вечера, передает "ТВ Центр". Магнитуда первого, самого мощного толчка, с эпицентром в трехстах километрах от провинции Сычуань - семь. Здания колышутся, как деревья на ветру. Люди, схватившись за двери, пытаются устоять на ногах. Автомобильное движение останавливается. Паника нарастает.

Разрушены десятки тысяч построек. Полная картина еще не ясна. Сколько людей до сих пор под завалами, не известно. Спасатели продолжают поисковые операции. Эвакуированы около сорока тысяч человек. В основном, туристы. Россиян среди них, сообщает наше диппредставительство в Китае, нет.

Все экстренные службы работают на пределе возможностей. По информации центрального радио Китая, погибших уже 19. В их числе — граждане Франции и Канады. Пострадавших более двухсот. Списки постоянно обновляются. Первую помощь оказывают прямо на земле. Тут же, на улице, хирурги проводят сложные полостные операции.

Ощущаются мощные афтершоки. Повторных ударов насчитывают почти восемьсот. Второй мощный - магнитудой шесть с половиной - происходит ближе к утру на северо-западе КНР. Толчок ощущают даже в Новосибирске.

Национальный парк Цзючжайгоу под напором стихии меняет облик. Пугающие и одновременно завораживающие кадры снимают туристы. Камеры наблюдения в самом большом питомнике панд в мире фиксируют поведение зверей. Бамбуковые медведи не находят себе места. Но, сообщает китайский телеканал CGTN, ни одно животное от землетрясения не пострадало. Повторные удары, прогнозируют тем временем сейсмологи, не исключены. Жертв уже прошедших, сообщают местные власти, могут быть сотни.

Михаил Шекоян, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".