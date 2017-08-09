Вода в подтопленном Приморье пошла на спад

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Режим ЧС введён ещё в одном районе Приморья. Всего от паводка пострадали почти 5 тысяч гектаров сельхозугодий, сотни жилых домов и социально значимых объектов. Губернатор края обратился к Владимиру Путину за помощью в ликвидации последствий. Сейчас вода постепенно отступает, начались восстановительные работы.

Хасанский район - одна из самых пострадавших от ливневых дождей территорий в Приморье, передает "ТВ Центр". Сотни туристов планировали отдохнуть на песчаных пляжах, а оказались в заложниках стихии. Циклон в Уссурийске оказался разрушительнее, чем тайфун "Гони", который властвовал в городе два года назад.

Вода подступила еще к одному микрорайону. Сейчас уровень небольшой, можно ходить в высоких сапогах. Пять пожарно-насосных станций в круглосуточном режиме откачивают прибывающую воду. На 110 литров в секунду машины осушают территорию возле домов.

Уровень рек постепенно падает. Многие дома уже полностью освободились от воды. Жители возвращаются в свое жилье и ужасаются последствиям.

Валентина Власенко только сейчас решилась посмотреть, что в ее доме осталось после потопа. Жить в таких условиях невозможно, тем более что микрорайон пока остается без света, а печки промокли.

В городе постепенно восстанавливают энергоснабжение. На тех участках, где вода уже полностью сошла, специалисты расчищают линии электропередач и возвращают свет в дома

По прогнозам, в ближайшие трое суток на реках ожидается значительный спад воды. Однако этой ночью ливни принесли подтопления уже в другие районы. Режим ЧС местного характера введен в Пограничном районе.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. "ТВ Центр".