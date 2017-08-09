НУС Венесуэлы получил право контролировать все органы власти в стране

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Национальное Учредительное собрание Венесуэлы приняло закон, позволяющий контролировать все органы власти в стране. Прошедшие накануне выборы в НУС еще больше спровоцировали идущие с апреля массовые протесты в Венесуэле.

Национальное Учредительное собрание Венесуэлы приняло указ, позволяющий ему контролировать все государственные органы власти страны, передает РИА Новости.

"Этот закон - мощнейший инструмент для того, чтобы задушить насилие, ненависть и нетерпимость", - заявила председатель НУС Делси Родригес.

Ожидается, что Учредительное собрание займется подготовкой изменений в Конституцию. Выборы в НУС, которые инициирровал президент Венесуэлы Николас Мадуро, сопровождались массовыми протестами, поскольку оппозиция не признала результатов.

В 2015 году на выборах в Венесуэле оппозиционные силы получили большинство мест в парламенте. Из-за этого в стране разросся политический кризис, который выразился в противостоянии правительства президента Мадуро и парламента страны. С апреля в результате столкновений сторонников и противников официальной власти погибли более 120 человек.

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