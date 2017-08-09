В Москве появился полигон для тестирования беспилотных машин

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В Останкинском районе столицы появилась площадка для тестирования беспилотных автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Москвы. Полигон длиной 400 метров полностью воспроизводит городскую среду и на нем уже начались первые испытания.

Первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей открылся в технопарке "Калибр" в Останкинском районе столицы. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

"Трасса длиной 400 метров воспроизводит городскую среду: на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, соответствующая ГОСТу, а также круговое движение", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что тестирование беспилотного транспорта на полигоне уже началось. Сотрудники технопарка помогают автомобилям взаимодействовать как с дорожной инфраструктурой, так и с пешеходами на зебре.

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