Тело человека нашли в пруду на юго-востоке Москвы

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Полиция проверяет информацию об обнаружении тела человека в пруду на юго-востоке столицы. Инцидент произошел недалеко от Храма иконы Божьей Матери в Марьине.

Полицейские проверяют информацию об обнаружении тела человека в пруду на юго-востоке столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратились граждане, которые сообщили, что в районе Марьинского бульвара, рядом с Храмом иконы Божией Матери, в пруду находится труп человека", - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация о данном инциденте уточняется.

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