Тело человека нашли в пруду на юго-востоке Москвы
Теги: полиция Происшествие москва смерть
Полиция проверяет информацию об обнаружении тела человека в пруду на юго-востоке столицы. Инцидент произошел недалеко от Храма иконы Божьей Матери в Марьине.
Полицейские проверяют информацию об обнаружении тела человека в пруду на юго-востоке столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В полицию обратились граждане, которые сообщили, что в районе Марьинского бульвара, рядом с Храмом иконы Божией Матери, в пруду находится труп человека", - говорится в сообщении.
Дальнейшая информация о данном инциденте уточняется.
Читайте также:
Власти Парижа назвали спланированным актом наезд на военных
В Москве появился полигон для тестирования беспилотных машин
НУС Венесуэлы получил право контролировать все органы власти в стране
Излишки квартир реновации начнут продавать на седьмой год программы
СМИ: Россия, США и Израиль провели секретные переговоры по Сирии