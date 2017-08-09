В Новосибирске раскрыли заказное убийство беременной женщины

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Новосибирские следователи раскрыли заказное убийство беременной женщины. Выяснилось, что покушение организовал ее свекр, который пытался вернуть недвижимость, подаренную невестке и внуку его сыном.

В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело о заказном убийстве 36-летней беременной женщины, сообщает СУ СКР по региону.

Обвиняемыми по делу проходят ее свекр и двое наемников – жителей Ростовской области.

По данным следствия, в 2014 году сын заказчика убийства подарил супруге и малолетнему сыну квартиру и половину доли в праве собственности на дом с участком. Однако спустя некоторое время семья развелась, отец ее бывшего мужа начал угрожать женщине убийством, если та не вернет подаренную недвижимость. Возвращать законно приобретенные часть дома и квартиру невестка отказалась.

Тогда родственник погибшей нанял двух наемников для исполнения преступления. Мужчина знал, что женщина была беременна.

В октябре 2016 года исполнители преступления напали на женщину и нанесли ей не менее 10 ножевых ранений, от которых она скончалась в больнице. Злоумышленники вернулись в Ростовскую область, где впоследствии были задержаны.

По словам свекра, он не хотел ее убивать, а только лишь заставить ее передать права на недвижимость.

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