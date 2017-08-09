Альпинисты не смогли установить связь с шахтерами на руднике "Мир"

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Альпинисты исследовали на якутской шахте "Мир" все места, где предположительно могли находиться восемь пропавших горняков, но не смогли установить с ними связь. Поиски пропавших продолжаются по другим направлениям.

Промышленные альпинисты проверили все вентиляционные шахты на бортах карьера "Мир" в Якутии, но не смогли установить связь с пропавшими шахтерами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сибирский центр МЧС.

Скалолазы спустились практически на самое дно, на глубину 525 метров в условиях плохой видимости из-за пыли. Они подавали специальные звуковые сигналы, но ответа никакого не последовало.

Поиски пропавших горняков продолжаются, в частности, водолазы обследуют подтопленные районы шахты.

"Спасатели работают в очень сложных условиях. Дыхательные аппараты предназначены для работы в воде, а здесь - рассол и грязевая масса", - рассказали в МЧС.

Прорыв воды из карьера произошел в шахте рудника "Мир" 4 августа. В шахте находились 142 человека. На поверхность были эвакуированы 133 шахтера, еще один горняк смог выбраться на поверхность 5 августа. Сейчас ведется спасательная операция по поиску оставшихся 8 рабочих.

Из-за подтопления СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ.

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