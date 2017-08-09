В Москве в среду зафиксировали рекорд атмосферного давления

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Рекорд атмосферного давления зафиксирован в столице в среду. Утром показатель достиг 757,4 миллиметров ртутного столба. Прежний суточный рекорд был установлен в 1983 году и составлял 755,8 миллиметров.

Метеорологи зафиксировали в столице рекордно высокое атмосферное давление. Об этом сообщает ТАСС.

"Атмосферное давление на метеостанции ВДНХ утром поднялось до 757,4 миллиметров ртутного столба. Прежний суточный рекорд составлял 755,8 миллиметров ртутного столба и был установлен в 1983 году", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, атмосферное давление продолжит расти в течение дня. Только в четверг станет известно точное значение суточного максимума.

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