Собянин открыл новый автодорожный путепровод в Крекшино

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В Крёкшино завершилось строительство автодорожного путепровода. На открытие в среду приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин в среду открыл для движения транспорта новый автодорожный путепровод на 36 километре Киевского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает агентство "Москва".

Мэр напомнил, что на Киевском направлении в этом построено сразу три путепровода.

"Один из них мы официально сдаем. Путепровод позволяет увеличить в пять-шесть раз пропускную способность автодороги, связывая еще "Минку", Киевское направление и, по сути, до "Калужки", с учетом того отрезка дороги, который мы сдали до этого. Так что счастливого пути автомобилистам. Жизнь их хоть немного, но стала сегодня лучше", - сказал мэр.

В свою очередь первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов сообщил журналистам, что путепровод между 2-м Южнопортовым проездом и улицей Южнопортовая планируется открыть для движения транспорта в октябре 2017 года.

Реконструкция существовавшего ранее железнодорожного переезда была начала в январе 2016 года. В ходе работ строители возвели двухполосную эстакаду протяженностью 168 метра, которая, как ожидается, увеличит пропускную способность на этом участке дорожной сети в пять-шесть раз.