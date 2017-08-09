Умер замглавы Министерства по делам Северного Кавказа

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После продолжительной болезни скончался замглавы Министерства по делам Северного Кавказа Андрей Резников. Ему было 48 лет.

Скончался заместитель главы Министерства по делам Северного Кавказа Андрей Резников. Ему было 48 лет. В сообщении министерства отмечается, что Резников умер после продолжительной болезни.

"Андрей Владимирович внес значительный вклад в развитие Северо-Кавказского федерального округа, реализуя государственную политику в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа по привлечению инвестиций, сопровождению приоритетных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства, функционированию особых экономических зон на территории региона", - говорится в сообщении министерства.

В разные годы Резников занимал руководящие должности в администрации Норильска и правительства Красноярского края.