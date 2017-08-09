В Москве пройдут дни Саратовской области

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В Москве 10 и 11 августа пройдут дни, посвященные Саратовской области. Города обменяются опытом в сфере сельского хозяйства, образования, здравоохранения и туризма.

В Москве 10 и 11 августа 2017 года пройдут дни Саратовской области с целью укрепления межрегиональных связей между городами. Об этом сообщает TVС.RU.

В рамках мероприятия саратовская делегация и московское правительство возложат венки к могиле Неизвестного Солдата. Также планируется открытие фотовыставки на Арбате, проведение гала-концерта и открытие дней в Московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня".

Кроме развлекательной части запланирована обширная деловая программа – пройдут несколько круглых столов, посвященных торгово-экономическим отношениям, здравоохранению, туризму и культуре.

Год назад в Саратове прошли дни Москвы с целью перенять опыт столицы в различных сферах производства и укрепить торгово-экономические связи.