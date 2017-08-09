В центре Москвы эвакуировали ТЦ "Атом" из-за пожара
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В столице из-за пожара эвакуируют торговый центр "Атом" на Таганской площади. По предварительной информации, возгорание произошло на первом этаже здания. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Пожар произошел в торговом центре "Атом" на Таганской площади в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В торговом центре "Атом" на Таганской площади, дом 86/1 произошел пожар, предварительно, на первом этаже. Из здания эвакуируют людей, площадь возгорания уточняется", - говорится в сообщении. Сведений о пострадавших пока не поступало.
В свою очередь, в МЧС подтвердили информацию о возгорании в торговом центре. В настоящее время на месте работают пожарные расчеты.
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