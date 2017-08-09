Полтавченко рассказал Путину об успехах Петербурга

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Владимир Путин в Сочи провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Главной темой стала социально-экономическая ситуация в городе.

Владимир Путин в Сочи провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга, передает "ТВ Центр". Президент поинтересовался у Георгия Полтавченко о социально-экономической ситуации в городе за первое полугодие.

"Мы с вами нередко встречаемся, но всё на ходу, в связи с проведением каких-то мероприятий, которые напрямую к жизни города отношения не имеют. Но договаривались встретиться и поговорить поподробнее о том, как и чем живёт Петербург", - напомнил Владимир Путин.

"Продолжается рост индекса промышленного производства, оборот предприятий города также увеличивается. В первом полугодии на 10% отгрузили больше продукции, чем за тот же период прошлого года. Очень важно, что идёт рост собственных доходов города за счёт налоговых поступлений, в первую очередь. Это где-то порядка 12%", - сообщил Полтавченко.

Георгий Полтавченко отметил, что за 2016 год Санкт-Петербург привлёк более 580 миллиардов рублей. Сейчас идёт реализация конкретных инвестиционных проектов. Один из них связан со строительством медицинского центра протонно-лучевой терапии. Кроме того, на встрече обсуждали вопросы горожан, которые поступили Владимиру Путину в ходе "Прямой линии".