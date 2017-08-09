За 4 года в Москве было построено 10 новых автодорожных путепроводов

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Автомобильную эстакаду над железнодорожными путями Киевского направления открыли в районе поселка Крёкшино. Официальный старт движению транспорта дал мэр Москвы Сергей Собянин. Новая дорога позволит ощутимо сократить количество пробок. В час здесь смогут проезжает до 2 тысяч автомобилей. Позаботились строители и о местных жителях. Вдоль путепровода построены возведены шумозащитные экраны, ограждающие от шума и пыли жилые дома.

Полчаса в день, два с половиной часа в неделю, двенадцать часов в месяц — столько времени Яна Морозова раньше теряла в пробке на этом железнодорожном переезде. После открытия путепровода здесь, в Крёкшино, это время она и другие жители новой Москвы могут провести с большей пользой, отмечает "ТВ Центр".

В среду объект, который ждали жители Киевского направления, официально открыл мэр Москвы.

"После того, когда мы начали увеличивать интенсивность движения пригородных электричек, то можно стоять часами. Это действительно является серьезной проблемой. Поэтому мы несколько лет тому назад приняли решение о строительстве 12 путепроводов через железные дороги, и в настоящее время десяток уже построен. В этом году три путепровода сразу построено на Киевском направлении железной дороги. Так что счастливого пути автомобилистам. Жизнь их хоть немного, но стала сегодня лучше", - сказал Сергей Собянин.

Строительство далось нелегко. Приходилось работать буквально в интервалах между электричками. Да и болотистая почва усложнила задачу проектировщикам. Зато теперь улучшена связь между Боровским и Минским шоссе. Пропуская способность первого увеличена в 6 раз, второго - в 5. Серьёзные заторы остались в прошлом.

Всего за последние 4 года в Москве введено в эксплуатацию 10 автодорожных путепроводов через железнодорожные пути, в этом году откроют ещё два объекта - между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей, а также Богородский путепровод на МЦК.

Кристина Одиноченко, Михаил Фёдоров, Кирилл Макаров, Юлия Степина. "ТВ Центр".