Четверо подростков отравились алкоголем в Москве
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Четверо подростков отравились алкоголем на вечернике в Москве. Сейчас они находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.
Следственный комитет начал проверку в связи с отравлением группы подростков алкоголем. Накануне они распивали спиртные напитки в квартире жилого дома на 16-й Парковой улице и попали в реанимацию, сообщает "ТВ Центр".
Сейчас четверо подростков 14-15 лет - три мальчика и одна девочка - находятся в больнице имени Филатова. Их состояние, по словам врачей, стабильное. Угрозы жизни нет.
Следователи выясняют обстоятельства продажи алкоголя несовершеннолетним, а также условия их жизни.