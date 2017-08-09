Задержан виновник ДТП с семью пострадавшими в Мытищах

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Полиция задержала виновника крупного ДТП в Мытищах. В результате аварии пострадали семь человек.

В Подмосковье задержан виновник крупной аварии, которая произошла накануне вечером в Мытищах. В результате пострадали 7 человек, трое из них дети, передает "ТВ Центр".

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как машина такси срывается с места, начиная поворачивать, и в нее на огромной скорости врезается Skoda, которую отбрасывает в сторону людей, стоящих на пешеходном переходе. Их буквально разбрасывает в разные стороны. У всех множественные ссадины и ушибы. У одной из пострадавших зафиксировали травму руки и ушиб позвоночника, еще один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Водитель такси уже признал, что нарушил правила дорожного движения.