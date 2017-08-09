Семья из США разыскивает французского мальчика с фото 1944 года

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Семья из США разыскивает мальчика с семейной фотографии 1944 года, сделанной во Франции. По объявлению откликнулись сразу два француза, которые признали в ребенке себя: 77-летний Марсель и 75-летний Жерар. Американская семья собирается искусственно составить лицо ребенка с фотографии, чтобы узнать правду.

Сразу два француза откликнулись на объявление американской семьи, которая по фотографии разыскивает французского мальчика, сидевшего на коленях у их родственника в 1944 году, сообщает РИА Новости.

La famille du soldat ��������Fred Linden cherche à retrouver la trace du gamin qui apparaît sur cette ���� prise à Trévières le 23/06/44#JourJ #WWII pic.twitter.com/bFj0f5k7oE — David Guénel (@davidguenel) 17 июля 2017 г.

На объявление откликнулись сразу два француза, которые признали в ребенке себя: 77-летний Марсель и 75-летний Жерар.

Марсель поделился, что помнит имя американского солдата – его звали Фред. В 1944 году он вышел из дома, чтобы встретить американцев, которые высадились в Нормандии.

В свою очередь Жерар рассказывает, что у него сжалось сердце, когда увидел фотографию у большого плаката на витрине.

"Моя дочь, шедшая рядом, посмеялась надо мной. Но я сказал, что это точно я, что фотография есть у моих родителей", - вспоминает француз.

Однако ни у одного у французов не нашлось ни одной фотографии того времени, чтобы можно было сравнить снимки. Семья американского солдата собирается искусственно состарить лицо ребенка на фотографии, чтобы узнать правду.