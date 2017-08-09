Украина разорвала соглашение с Россией по экспорту военной продукции

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Правительство Украины приняло решение разорвать соглашение с Россией о сотрудничестве при поставках военной продукции в третьи страны. Об этом объявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман на заседании в среду.

Украинское правительство приняло постановление о прекращении действия соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны. Об этом сообщает Газета.ru.

О данном решении объявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства. Трансляцию заседания украинского кабинета министров вел телеканал "112 Украина".

Межправительственное соглашение о взаимодействии России и Украины при поставках военной продукции в третьи страны было подписано в 2003 году. Впоследствии в июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой.

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