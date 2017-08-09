Французские власти считают терактом наезд на военных под Парижем

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Французская прокуратура назвала терактом наезд на французских военнослужащих в Леваллуа-Перре. По данному инциденту начато дело о покушении на жизнь представителей власти.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование нападения на военнослужащих, сообщает ТАСС.

Отмечается, что дело начато по статье " покушение на жизнь представителей власти в связи с терактом". Расследованием займется региональное полицейское управление.

Президент Франции Эммануэль Макрон был оперативно проинформирован о произошедшем в Леваллуа-Перре и обсудил это нападение с Совбезом. Рассказал официальный представитель правительства Кристоф Кастанер.

Атаку осудили в Минобороны страны, назвав ее подлой. По данным ведомства, трое военных находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Сообщается, что глава Минобороны Флоранс Парли и глава МИД Жерар Коллон намерены посетить пострадавших военных в среду.

В среду утром в Леваллуа-Перре автомобиль BMW совершил наезд на группу военных. В результате атаки пострадали шесть человек, водитель автомобиля скрылся с места преступления. На данный момент ведутся его розыски.