Государство продолжит поддерживать экспорт российских машин

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Программа поддержки экспорта отечественных автомобилей будет продолжена, заявил Дмитрий Медведев.

Программа поддержки экспорта отечественных автомобилей будет продолжена. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе встречи с Олегом Дерипаской, передает "ТВ Центр". Он является основным акционером группы компании "ГАЗ".

Дерипаска доложил о ситуации в отрасли. По его словам, было привлечено больше 120 миллиардов инвестиций. Сейчас на предприятиях работает больше 50 тысяч сотрудников. Поставки продукции ведутся в 46 стран. Дмитрий Медведев поручил и дальше развивать экспортное направление.