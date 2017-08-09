Крым изнывает от небывалой жары

Теги: погода животные Крым

Аномальная жара установилась в эти дни в Крыму. Среднесуточная температура на семь градусов выше климатической нормы. Столбики термометров поднимаются до отметок, каких на полуострове не фиксировали почти двести лет. От раскалённого воздуха животных в сафари-парке спасают холодным душем.

То, что для туристов настоящий аттракцион, для гималайских медведей - спасительный душ. К почти африканскому зною эти животные не привыкли. В крымском сафари-парке в эти дни умываются не только утята и котята. Водные процедуры ждут почти в каждой клетке, отмечает "ТВ Центр".

Синоптики утверждают — так жарко в Крыму не было последние двести лет. Воздух прогрелся до рекордных +42. От такого теплого приема не спасает даже тень. Каждый охлаждается, как может.

Немногочисленные фонтаны переполнены. То, что для синоптиков аномальная жара, для детей - настоящий праздник. Взрослые, чтобы укрыться от знойного солнца, в буквальном смысле уходят под землю. Уникальные крымские пещеры: особый микроклимат здесь сохраняется вот уже миллионы лет. Солнечные лучи не проникают, воздух почти стерильный. Температура воздуха - не выше пяти градусов. Еще один способ забыть о жаре - подняться высоко в горы.

Настоящее спасение от крымской жары — легендарный водопад Джур-Джур. Единственный в Крыму, который не высыхает даже летом. Температура воды такая, что остудит любую горячую голову. Почти триста литров воды в секунду и про жару уже не вспоминаешь. Искупаться в окружении дубов, крымской сосны и бука приезжают тысячи туристов в день.

Спасатели призывают туристов быть осторожней на природе. Объявлен наивысший уровень пожарной опасности. Власти до конца августа даже ограничили посещение лесов. Остывать после аномальной жары полуостров будет еще, как минимум, несколько дней.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.