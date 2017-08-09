Катар упростил визовый режим для туристов из России

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Катарские власти упростили визовый режим с 80 странами, в числе которых оказалась и Россия. Туристы из нашей страны смогут получить визу на 30 дней сразу по прибытии в аэропорт Катара. При этом она может быть продлена еще на месяц. Стоимость визы в аэропорту составит 100 катарских риалов или 27,5 доллара США.

Власти Катара приняли решение об упрощении визового режима с 80 странами, в том числе с Россией. Об этом сообщается на официальном туристическом портале Visit Qatar.

На сайте опубликован список, согласно которому туристы из 33 стран, среди которых Германия, Франция и Турция, теперь могут получить визу на 180 дней сразу по прибытии в аэропорт Катара. При этом им разрешено находится на территории страны в общей сложности 90 суток.

Гражданам 47 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан, будут выдавать визу на 30 дней пребывания в Катаре. При этом она может быть продлена еще на месяц.

Ранее сообщалось, что МВД Катара включило Россию в список стран, граждане которых могут оформлять туристические визы на один месяц в аэропорту столицы страны Дохи.

Стоимость визы в аэропорту составит 100 катарских риалов или 27,5 доллара США.

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